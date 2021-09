DXC Technology : fixe le prix de son offre de Billets de premier rang

DXC Technology Company (NYSE : DXC) (“DXC”) a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’une offre de (i) Billets de premier rang pour un montant principal total de 700,0 millions de dollars échéant en 2026 et portant intérêt à 1,800 % (les “Billets 2026”), dont le prix a été fixé à 99,900 % du montant principal total de ces billets, et de (ii) Billets de premier rang pour un montant principal total de 650,0 millions de dollars échéant en 2028 et portant intérêt à 2,375 % (désignés “Billets” conjointement avec les Billets 2026), dont le prix a été fixé à 99,910 % du montant principal total de ces billets. L’offre est faite via un syndicat de souscripteurs dirigé par BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. et J.P. Morgan Securities LLC, en tant que représentants des souscripteurs. Lloyds Securities Inc., Mizuho Securities USA LLC et MUFG Securities Americas Inc. ont également agi en qualité de teneurs de livres conjoints pour les Billets. L'émission des Billets devrait être clôturée aux alentours du 9 septembre 2021, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

DXC prévoit d’affecter le produit net de cette offre, après paiement de l’escompte de prise ferme et des autres dépenses, au remboursement, en totalité ou en partie, de ses Billets de premier rang échéant en 2025 et portant intérêt à 4,125 %, de ses Billets de premier rang échéant en 2027 et portant intérêt à 4,750 % et de ses Billets de premier rang échéant en 2029 et portant intérêt à 7,45 %, toute somme restante étant affectée à ses autres dettes existantes.

Une déclaration d'enregistrement, incluant un prospectus, concernant l’offre des Billets a été déposée auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la “SEC”) et est effective. Ce communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières (dont les Billets), et ne saurait constituer une offre, sollicitation ou vente dans une quelconque juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. L’offre des Billets est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus connexe répondant aux exigences de la section 10 de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act), dans sa version modifiée.

Un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus d'accompagnement en relation avec l’offre des Billets peut être obtenu gratuitement en consultant EDGAR sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en adressant une demande à BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, USA, tél. : 1-(800) 294-1322, e-mail : dg.prospectus_requests@bofa.com ; à Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, USA, tél. : 1-(800) 831-9146, e-mail : prospectus@citi.com ; ou à J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, USA, Attention: Investment Grade Syndicate Desk, tél. : (212) 834-4533.

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et leurs activités critiques tout en modernisant leurs TI, en optimisant leurs architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité sur le Cloud, qu’il soit public, privé ou hybride. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public au monde font confiance à DXC pour déployer des services dans l’ensemble de l’infrastructure technologique de l’entreprise, dans le but d’atteindre des niveaux supérieurs de performance, de compétitivité et d’expérience client.

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse ne se rapportant pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des “énoncés prospectifs“. Ces énoncés représentent les convictions et attentes actuelles et il n’est pas possible de garantir que les résultats décrits dans lesdits énoncés seront atteints. De tels énoncés sont sujets à de nombreux risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux décrits dans lesdits énoncés, parmi lesquels bon nombre sont hors de notre contrôle. Par ailleurs, bon nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés, pourraient continuer à être amplifiés ou pourraient être amplifiés à l’avenir par la pandémie de maladie à coronavirus 2019 et l’impact des réponses variables du secteur privé et des gouvernements qui affectent nos clients, nos employés, nos fournisseurs et les économies et collectivités où ils exercent leurs activités. Pour une description écrite de ces facteurs, veuillez consulter la section intitulée “Risk Factors” (Facteurs de risque) dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mars 2021, ainsi que toute information de mise à jour figurant dans les dépôts ultérieurs auprès de la SEC, dont le rapport trimestriel de DXC sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2021.

Rien ne garantit qu’un quelconque objectif ou plan formulé dans un quelconque énoncé prospectif peut être ou sera atteint ; le lecteur ne doit donc pas se fier outre mesure à de tels énoncés, qui ne sont valables qu’à la date où ils ont été formulés. Nous n'assumons aucune obligation de mise à jour ou de publication d’une quelconque révision des énoncés prospectifs, de signaler un quelconque événement ou circonstance survenant après la date de publication de ce communiqué de presse ou de refléter la survenue d'événements inattendus, sauf si la loi l'exige.

