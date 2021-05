DXC Technology : Le gouvernement flamand choisit DXC pour faciliter la gestion de la transformation de ses services publics

La prolongation du contrat a pour but de moderniser l'informatique du gouvernement flamand grâce à des applications et des technologies numériques avancées

DXC Technology (NYSE: DXC) a annoncé aujourd'hui que le gouvernement flamand lui avait concédé une nouvelle prolongation de 7 ans de son contrat de fourniture de services informatiques, afin de continuer à soutenir le processus et les efforts de transformation du gouvernement visant à répondre aux besoins des citoyens et leur offrir des services publics innovants et fiables. Face à l'augmentation du volume des opérations et à la demande croissante d'informations de la part des consommateurs, DXC va permettre au gouvernement flamand de réduire le coût total et d'améliorer les opérations, la sécurité, le rendement, la capacité et l'efficacité du traitement informatique central.

L'expertise et les capacités de DXC dans toute la pile technologique d'entreprise permettront à DXC d'élaborer, d'exécuter et d'exploiter des services d'applications modernes dans l'infrastructure cloud hybride du gouvernement flamand. L'objectif est de simplifier le travail dans le secteur public et de permettre au gouvernement de fournir des services publics numériques efficaces, sûrs et faciles à utiliser, de repenser l'expérience client auprès des citoyens et des entreprises, et de répondre plus efficacement aux besoins du public.

La prolongation du contrat est l'occasion pour DXC de continuer à offrir un niveau d'excellence et de s'appuyer sur les récents projets fructueux auxquels les citoyens flamands sont très attachés, tels que « Corona Hinderpremie » pour le traitement des demandes de paiement et « Vaccinnet », un programme de commande de vaccins dans le secteur de la santé, soutenus par DXC grâce à la formation et l'adoption par les utilisateurs pour assurer un lancement rapide.

Le gouvernement flamand et DXC travaillent conjointement depuis 18 ans sur divers projets du secteur public et cette prolongation du contrat réaffirme la solide relation et la confiance du gouvernement que suscite le nouveau DXC comme partenaire informatique fiable.

Barbara Van Den Haute, administratrice générale du gouvernement flamand, déclare : « Nous nous concentrons sur la modernisation de nos services publics et nous sommes heureux de poursuivre ce travail en collaboration avec DXC Technology. Nous nous efforçons de faire progresser, ensemble, notre transformation informatique pour développer des projets innovants qui amélioreront, simplifieront et accéléreront nos services auprès des citoyens, des entreprises et des associations, qu'ils soient relatifs à la santé, à l'environnement ou à l'économie ».

« Le gouvernement flamand est un client de DXC très apprécié. Nous sommes très heureux de prolonger notre collaboration pour les sept ans à venir, en nous permettant de placer nos capacités dans la pile technologique d'entreprise et d'aider le gouvernement flamand à réaliser ses ambitions stratégiques », a déclaré Steve Turpie, vice-président principal région EMEA chez DXC Technology. « Nous sommes déterminés à respecter le programme du gouvernement et à fournir des solutions technologiques innovantes, rentables et rapides au monde des affaires et aux citoyens ».

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations essentiels à leur mission tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Après avoir passé plusieurs dizaines d'années à encourager l'innovation, les plus grandes entreprises du monde font confiance à DXC pour déployer notre pile technologique d'entreprise et atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur l'histoire de DXC et la priorité que nous accordons aux employés, aux clients et à l'exécution opérationnelle, consultez le site www.dxc.technology.

