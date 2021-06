DXC Technology : accueille Brenda Tsai au poste de responsable du marketing et des communications

DXC Technology (NYSE : DXC), une entreprise de services technologiques de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir recruté Brenda Tsai en tant que vice-présidente exécutive et responsable du marketing et des communications. Mme Tsai rendra compte à Mike Salvino, PDG de DXC. Mme Tsai assumera la responsabilité de diriger tous les domaines des fonctions de DXC en matière de marketing et de communications à l’échelle mondiale.

Brenda Tsai, Executive Vice President and Chief Marketing and Communications Officer, DXC Technology (Photo: Business Wire)

« Mme Tsai est une dirigeante stratégique, orientée sur les résultats, qui apporte à DXC une vaste expérience du marketing », a affirmé M. Salvino. « Elle constitue un ajout remarquable à notre équipe de direction et jouera un rôle clé en contribuant à favoriser la poursuite de la transformation et la prochaine étape de croissance de DXC. »

« Je suis ravie de rejoindre DXC et son équipe aguerrie », a déclaré Mme Tsai. « DXC est en très bonne position pour croître et gagner sur le marché, et je vois les formidables opportunités et possibilités qui s'ouvrent pour continuer d’amplifier l'histoire de DXC. »

Mme Tsai a plus de 26 années d’expérience à aider des entreprises de tout premier rang complexes à se transformer et à favoriser la croissance de l'activité grâce à la construction d’une image de marque au service d'un objectif, des analyses de données, le numérique et la génération de demande. Elle a travaillé dans le monde entier dans tout un éventail de secteurs, notamment les services financiers, la technologie et la fabrication. Avant de rejoindre DXC, Mme Tsai a occupé des postes à responsabilité dans des entreprises de premier plan, dont BNY Mellon, GE et P&G. Mme Tsai est titulaire d’une licence en lettres de l’Université de Stanford ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires et d’une maîtrise en arts de l’Université de Pennsylvanie.

