DXC Technology nommé Leader dans le rapport «Life Insurance and Pensions» d'Everest Group

DXC Technology (NYSE: DXC), un important fournisseur mondial de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a été nommé «Leader» (l’échelon le plus élevé) par le cabinet de recherche Everest Group dans son rapport PEAK Matrix® 2022 pour la catégorie «Life and Pensions Insurance Business Process Services/Third Party Administrators Service Provider» (Services de processus métier pour l’assurance vie et les pensions /Services d’administrateurs tiers).

DXC fournit une gamme de solutions au secteur de l'assurance, notamment des services de processus métier (BPS, pour Business Process Service) et des logiciels d'assurance. La Société agit également en qualité d’administrateur tiers agréé (TPA, pour Third Party Administrators) aux États-Unis et de courtier agréé au Canada, en s’appuyant sur son expertise approfondie en matière de conformité et de réglementation.

Le rapport reconnaît la solide position de DXC sur le marché de l'assurance vie et des pensions (V&P) et place la Société au premier rang de la catégorie désignée, en soulignant ce qui suit:

Grâce à un accent stratégique placé sur les BPS, DXC réaffirme son engagement à l’égard du secteur V&P en s’appuyant sur sa pile technologique exclusive et différenciée et, en particulier, sur ses plateformes d'administration des polices.

DXC, qui a renforcé son approche fondée sur des plateformes, déploie énergiquement sur le marché sa plateforme DXC Assure for Life and Wealth destinée surtout aux nouveaux blocs (de police) et aux lancements de nouveaux produits; cette nouvelle plateforme connaît des débuts très prometteurs. De plus, l'intégration de DXC Assure avec des solutions assurtech exclusives et partenaires renforce encore cette proposition de valeur.



DXC a renforcé sa présence pour servir des blocs nouveaux/actifs. Parallèlement, la Société se concentre sur les grandes transactions en blocs fermés pour lesquelles elle possède déjà une grande expérience; en outre, elle a investi dans la modernisation des méthodes de conversion.



DXC a étendu sa présence en Amérique du Nord grâce à des gains stratégiques dans le domaine des BPS au Canada.

«Désigner DXC en tant que leader et attribuer des scores élevés à notre vision et à notre stratégie récompense les mérites de nos services d'assurance et renforce notre approche basée sur les plateformes, a déclaré Ray August, président, responsable logiciels d’assurance et solutions BPS. Nous allons continuer d'investir dans nos solutions d’assurance vie et de gestion de patrimoine pour aider nos clients à jeter un pont entre l'ancien et le nouveau, à mieux servir leur clientèle et à accroître leur part de marché.»

«DXC maintient sa forte position sur le marché des BPS et des TPA de l'assurance V&P, ainsi que son importante clientèle en pleine expansion. La Société confirme son engagement à développer des synergies TI/BPS grâce à ses capacités BPaaS (Business Process as a Service) exclusives et à sa gamme de services de bout en bout, a déclaré Somya Bhadola, directrice de cabinet, Everest Group. L’approche stratégique équilibrée et personnalisée des blocs nouveaux, actifs et fermés adoptée par DXC prouve son engagement sur ce marché et fait de la Société un Leader.»

Ce rapport d'Everest Group évalue la vision, les capacités et l’impact sur le marché de 20 fournisseurs d'Amérique du Nord et les classe en trois catégories: Leaders, Major Contenders (Principaux concurrents) ou Aspirants. DXC est l'un des cinq Leaders, un rang que la Société occupait depuis 7 ans lors du lancement du rapport.

Une version personnalisée du rapport PEAK Matrix® for Life and Pensions (L&P) Insurance BPS/TPA Service Provider 2022 d’Everest Group est disponible ici. DXC a également été récemment désignée Leader par Everest dans son rapport Cloud Services PEAK Matrix Assessment 2022.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises du monde entier à gérer leurs systèmes et opérations critiques en modernisant leur informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises privées et organisations du secteur public à travers le monde font confiance à DXC pour déployer des services sur l’ensemble de la pile technologique d’entreprise afin d’améliorer leurs performances, leur compétitivité et l’expérience client. Pour découvrir comment nous offrons de l’excellence à nos clients et collègues, visitez notre site Web DXC.com.

