DXC Technology nommé leader dans cinq catégories d'assurance dans le rapport NEAT 2021 de NelsonHall

DXC Technology (NYSE: DXC), un fournisseur de services technologique du Fortune 500, vient d'être reconnu par le cabinet d'analystes NelsonHall comme Leader (échelon le plus élevé) dans cinq catégories d'assurance dans son rapport intitulé "NEAT™ Life, Annuities & Pension: Operational Transformation 2021".

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220113005533/fr/

(Graphic: Business Wire)

DXC Technology fournit des services spécifiques aux assurances sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise, y compris les processus d'entreprise en tant que service et les logiciels d'assurance. Les capacités de DXC ont obtenu la désignation de Leader dans:

La performance globale

La transformation opérationnelle vers les systèmes et processus numériques

La création de nouveaux contrats et la souscription

La gestion des prestations et des fonds

L'administration des indemnités d'assurance-vie

"Le portefeuille numérique exhaustif de DXC connaîtra une croissance renouvelée, avec l'expansion spécifique des capacités d'expérience client numérique, une intégration biométrique pour les souscriptions médicales, et des solutions inégalées en matière de création de nouveaux contrats", déclare Ashley Singleton, analyste de recherche de marché, NelsonHall. "Le développement des solutions numériques et de l'offre de transformation numérique soutiendra l'objectif de DXC, qui consiste à optimiser le traitement automatisé, réduire les coûts administratifs, et améliorer la satisfaction client pour les assureurs vie, rente et retraite."

Le rapport a évalué la performance de huit fournisseurs sur leur capacité à apporter un avantage immédiat et à répondre aux exigences futures de la clientèle, en comparaison avec leurs pairs, et les a classés en tant que Leader, Fournisseur très performant, Innovateur ou Acteur incontournable. Les points forts de DXC sont:

Garantir les partenariats biométriques et intégrer les données au processus de souscription de l'assureur

Faire office de tierce partie administratrice (TPA) agréée aux États-Unis et de courtier/revendeur agréé au Canada, et utiliser cette expertise en conformité avec la réglementation

Fournir des capacités d'IA conversationnelle dans DXC Assure for Life and Wealth, ainsi que des solutions en partenariat afin d'optimiser l'expérience client

Maintenir un écosystème de partenariat grandissant fournissant des offres complètes de solutions numériques et services, par exemple des capacités de santé et complémentaires pour les assureurs vie, rente et retraite

Proposer des solutions nuagiques pour l'engagement client TPA, BPS et BPaaS afin de réduire les coûts opérationnels

Investir massivement dans le renforcement des compétences et l'expertise des talents, et dans des solutions numériques propriétaires

"DXC est fier d'être nommé Leader dans cinq catégories d'assurance évaluées par NelsonHall, ce qui illustre notre engagement à optimiser et transformer les opérations commerciales de nos clients et à garantir des coûts réduits, une souplesse accrue et l'ouverture de nouveaux canaux de croissance", déclare Tom Pettit, président pour la région Amériques, DXC Technology. "La position de Leader de DXC dans les classements NelsonHall témoigne en outre de la solidité et de la polyvalence de notre équipe dans la fourniture de ces services, dont un grand nombre ont une vocation spécifique aux assurances."

Une analyse résumée des capacités de DXC basée sur l'évaluation des fournisseurs par NelsonHall est accessible ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises mondiales dans la gestion de leurs systèmes critiques et de leurs opérations, en modernisant leurs infrastructures TI, en optimisant leurs architectures de données, et en garantissant la sécurité et l’évolutivité des serveurs nuagiques publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations publiques mondiales font confiance à DXC pour déployer les services sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux sommets en termes de performance, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur l’excellence sectorielle que DCX offre à ses clients et à ses collaborateurs, visitez le site DXC.com.

À propos de NelsonHall

NelsonHall est le premier cabinet d’analyse mondial travaillant à aider les organisations à comprendre ce que constitue « l’art du possible » dans la transformation des opérations numériques. Avec des analystes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, NelsonHall fournit aux organisations côté achat des renseignements détaillés et critiques (y compris des évaluations NEAT) sur les marchés et les fournisseurs qui les aident à prendre des décisions rapides et éclairées en matière de sourçage. Pour les fournisseurs de services, NelsonHall offre une connaissance approfondie de la dynamique des marchés et des besoins des utilisateurs pour les aider à parfaire leurs stratégies de mise sur le marché. Largement reconnue pour la qualité, le niveau de détail et la perspicacité de son analyse, l'activité de recherche de NelsonHall s'appuie sur une approche à la fois rigoureuse et fondamentale.

Déclaration prospective

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits avérés constituent des "déclarations prospectives". Ces déclarations représentent des attentes et convictions actuelles, et aucune garantie n'est formulée quant à la concrétisation des résultats décrits dans lesdites déclarations. Ces déclarations sont soumises à plusieurs hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs, dont un nombre important se trouve hors de notre contrôle, susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdites déclarations. En outre, nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés par la pandémie de Coronavirus 2019 et l'impact des diverses réponses individuelles et gouvernementales affectant nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs ainsi que les économies et les communautés dans lesquelles ils évoluent, et peuvent continuer de l'être à l'avenir. Pour une description écrite de ces facteurs, consultez la section "Risk Factors" dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l'exercice financier clos le 31 mars 2021, et toute mise à jour contenue dans les dossiers déposés ultérieurement auprès de la SEC, notamment le rapport trimestriel de DXC sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 septembre 2021.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation future d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. DXC décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, de communiquer à propos d'événements ou circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse, ou de refléter des événements non anticipés, sauf dans les cas requis par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220113005533/fr/