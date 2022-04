DXC Technology s'engage à se fixer des objectifs de réductions mondiales d'émissions à moyen terme en se basant sur des données scientifiques

DXC Technology (NYSE : DXC), un important fournisseur international de services technologiques faisant partie du classement Fortune 500, a affirmé aujourd'hui son engagement en faveur d'un objectif de réductions d'émissions à moyen terme et à l'échelle de la société selon les directives de la « Science Based Targets initiative » (SBTi). Cet engagement remet en lumière les efforts de DXC pour contribuer de manière positive et constructive à l'atténuation de la menace constante que constitue le changement climatique.

DXC s'est par ailleurs fixé l'objectif à moyen terme d'une réduction de 55 % de ses émissions de gaz à effets de serre d'ici 2025 par rapport à son niveau de référence de l'exercice fiscal 2019. Notons que la SBTi doit encore approuver cet objectif à moyen terme. DXC rejoint plus de 2 000 multinationales qui se sont engagées à se fixer des objectifs de réductions d'émissions par l'intermédiaire de la SBTi.

La SBTi est une action conjointe du CDP, du Pacte mondial des Nations Unies, du World Resources Institute (WRI) et du World Wide Fund for Nature (WWF), ainsi qu'un des engagements de la We Mean Business Coalition. La coalition permet aux entreprises de se fixer d'ambitieux objectifs de réduction des émissions et d'agir en phase avec les données scientifiques climatiques les plus récentes. La SBTi définit et promeut les bonnes pratiques en matière de fixation d'objectifs basés sur la science, propose des ressources et un accompagnement en vue de faire tomber les barrières à l'engagement, et évalue et approuve les objectifs des entreprises de manière indépendante.

« L'engagement de DXC en faveur de la fixation d'objectifs de réduction des émissions à moyen terme et de réduction des gaz à effet de serre est un investissement pour notre avenir », a déclaré Chris Drumgoole, directeur de l'exploitation de DXC. « Cela fait aussi partie intégrante de notre parcours de société axée sur le virtuel, puisque nous avons équipé plus de 99 % de nos employés pour qu'ils puissent travailler virtuellement, flexiblement et en toute sécurité du lieu de leur choix, grâce aux technologies et outils adéquats. »

En plus de son engagement vis-à-vis de la SBTi, DXC s'est fixé des objectifs globaux de durabilité environnementale mondiale conformes aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Les objectifs de DXC comprennent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, des réductions de consommation énergétique, l'utilisation et l'achat d'énergies renouvelables, la préservation de l'eau douce, l'élimination des déchets électroniques dans les décharges et la réduction des déchets ordinaires. DXC fournit aussi de nombreux efforts pour aider ses clients dans le cadre de leur propre parcours de promotion de la durabilité et de la responsabilité d'entreprise. Pour de plus amples informations relatives à l'engagement SBTi et aux pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de DXC, rendez-vous sur DXC.com.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant leurs infrastructures IT, en optimisant leurs architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité des serveurs nuagiques publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations publiques mondiales font confiance à DXC pour déployer des services à travers l'ensemble de la pile technologique d'entreprise et atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur la manière dont DXC garantit l'excellence de ses services à ses clients et collègues, rendez-vous sur DXC.com.

Déclarations prospectives

L'ensemble des déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations reflètent des convictions et attentes actuelles et ne permettent en aucun cas de garantir que les résultats décrits dans lesdites déclarations seront obtenus. Ces déclarations sont soumises à de nombreux risques, incertitudes, hypothèses et à d'autres facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux décrits dans lesdites déclarations, dont bon nombre sont hors de notre contrôle. En outre, nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés, pourraient continuer à l'être ou pourraient l'être à l’avenir par la pandémie de coronavirus apparue en 2019 et par l’impact des différentes réactions du secteur privé et des gouvernements, qui affectent nos clients, collaborateurs, fournisseurs, et les économies et collectivités où ils exercent leurs activités. Pour une description écrite de ces facteurs, veuillez consulter la section intitulée « Risk Factors » (facteurs de risque) dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mars 2021, ainsi que toute donnée de mise à jour figurant dans les dépôts ultérieurs auprès de la SEC, dont le rapport trimestriel de DXC sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 décembre 2021.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation future d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. DXC décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, de communiquer à propos d'événements ou circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse, ou de refléter des événements non anticipés, sauf dans les cas requis par la loi.

