DXC quitte la Russie, met en place un programme de dons jumelés et s'engage à doubler les dons versés par ses employés

DXC Technology condamne l'agression injustifiée du gouvernement russe, tuant, blessant et suscitant le déplacement de civils innocents en Ukraine. DXC se tient aux côtés de chaque personne, entreprise et gouvernement à travers le monde exigeant l’arrêt immédiat de cette attaque non provoquée contre l'Ukraine.

À l’heure actuelle, notre priorité est de prendre soin de nos collègues dans la région. C’est pour cette raison que DXC dédie une équipe 24 heures sur 24 au soutien des collègues et de leurs familles afin de leur fournir un abri, une aide financière, des soins de santé et une assistance à la réinstallation.

Suite à l'agression déclenchée par le gouvernement russe, nous ne poursuivons plus nos activités en Russie et nous nous sommes engagés à quitter ce marché. 4 000 de nos collègues sont en Russie et nous les soutenons en cette période de crise. Nous soutenons, maintenons et respectons rigoureusement l’intégralité des sanctions imposées à la Russie.

Conformément à sa stratégie « People-first », DXC a mis en place un programme de dons jumelés au profit de la Croix-Rouge et s’engage à doubler les dons versés par ses employés au bénéfice de cette organisation, ce qui comprend un soutien financier direct à nos collègues touchés. Nous prenons soin de tous nos collaborateurs, indépendamment de leur nationalité ou de leur pays d'origine.

Nous continuerons d'évaluer la situation et de prendre les mesures nécessaires tout en exploitant la force de notre équipe mondiale afin de minimiser un quelconque impact sur nos collègues et clients DXC.

À propos de DXC Technology

