L'exploitant ferroviaire espagnol Renfe retient DXC Technology pour moderniser ses opérations et répondre à l'expansion des services aux passagers et de fret

- La solution nuagique DXC devrait soutenir une hausse anticipée de 34% du nombre de passagers de Renfe en 2022

- DXC devient le principal partenaire informatique de Renfe

Renfe-LogiRAIL, la branche informatique et logistique du Groupe Renfe, l'exploitant ferroviaire national en Espagne, a conclu avec DXC Technology (NYSE: DXC), un fournisseur de services informatiques du Fortune 500, un contrat de 6 millions USD pour moderniser son infrastructure informatique et lui permettre de répondre à la demande accrue pour ses services aux passagers et de fret avec le retour à des niveaux pré-pandémie.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20211220005507/fr/

Spanish Rail Operator Renfe Selects DXC Technology (credit: Renfe Group)

DXC aidera Renfe à créer un centre de compétence pour les technologies nuagiques, qui permettra à la société de répondre plus rapidement aux niveaux croissants de volumes de passagers et de marchandises. Alors que Renfe projette une hausse de près de 120 millions de passagers et 1,5 million de tonnes de fret en 2022, l'exploitant ferroviaire s'attelle à moderniser ses opérations et à stimuler la croissance pour ses services en Espagne et dans le monde entier.

Pour soutenir les ambitions de Renfe, DXC contribuera à la gestion et à la modernisation de toute l'infrastructure informatique de la société grâce aux dernières technologies nuagiques. Le projet comprend des plateformes informatiques critiques, des systèmes d'exploitation et des bases de données, ainsi que des centaines d'applications informatiques qui seront plus faciles à gérer et à déployer dans un environnement nuagique. Une des premières applications à être déployées en nuage est un nouveau tableau de bord opérationnel qui fournira à la direction de Renfe des données en temps réel pour s'assurer que les passagers resteront en sécurité et que les marchandises arriveront dans les délais à leur destination.

"Renfe collabore avec DXC depuis plus d'une décennie et ce nouveau contrat avec LogiRAIL témoigne de notre confiance dans les capacités et l'expertise de DXC", déclare Oscar Gómez Barbero, directeur général de LogiRAIL. "Ensemble, nous promouvrons et accélérerons la modernisation et la numérisation du Groupe Renfe Group, et utiliserons les avantages du cloud pour apporter de nombreux avantages à nos clients."

DXC et Renfe entretiennent une solide collaboration depuis 12 ans. Le dernier contrat fait partie d'un nouveau partenariat entre DXC et Renfe LogiRAIL grâce auquel DXC deviendra le principal partenaire informatique de Renfe.

"Chez DXC, nous sommes ravis de la première phase de notre collaboration avec Renfe et d'avoir l'opportunité d'aider l'exploitant ferroviaire espagnol à réussir son déploiement nuagique", déclare Juan Parra, directeur général de DXC Technology, Espagne et Portugal. "Nous avons une profonde compréhension des systèmes informatiques critiques et nous nous engageons à garantir un fonctionnement optimal des opérations de Renfe, en accord avec ses ambitions de croissance."

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant leur infrastructure informatique, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services dans tous les éléments de la pile technologique d'entreprise et atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Découvrez comment nous assurons l'excellence à nos clients et collaborateurs sur DXC.com

À propos de Renfe LogiRAIL

LogiRAIL est une société commerciale nationale, une filiale détenue en exclusivité par le Groupe Renfe, qui propose des services logistiques, opérationnels, de manutention et technologiques à l'échelle internationale, depuis l'Espagne. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://logirail.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211220005507/fr/