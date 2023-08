DXC Technology Company figure parmi les 1ers groupes mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations d'infogérance (53,3%) : gestion et optimisation des infrastructures technologiques, des applications informatiques et des processus de gestion (gestion du personnel, finance et comptabilité, achats, environnement de travail, etc.) ; - prestations de conseil technologique (46,7%) : prestations de conseil dans le choix des technologies à utiliser lors de la conception d'architectures techniques du système d'information, de la mise en place des technologies réseaux, des solutions de sécurisation et applicatives (gestion de la relation client, des ressources humaines, etc.), etc. Le groupe propose également des prestations d'intégration de systèmes d'information. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,4%), Royaume Uni (14,1%), Europe (31,5%), Australie (9,5%) et autres (15,5%).

Secteur Services et conseils en informatique