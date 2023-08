DXP Enterprises, Inc. distribue des produits, des équipements et des services de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) aux clients des secteurs de l'énergie et de l'industrie. Les segments de la société comprennent les centres de services (SC), les services de la chaîne d'approvisionnement (SCS) et les solutions de pompage innovantes (IPS). Le segment SC est engagé dans la fourniture de produits, d'équipements et de services MRO, y compris l'expertise technique et les capacités logistiques, à une variété de clients desservant des marchés finaux variés avec la capacité de fournir une livraison le jour même. Le segment IPS fournit des ensembles de patins de pompes intégrés et personnalisés, remet à neuf des pompes et fabrique des pompes de marque privée pour répondre aux besoins en biens d'équipement de sa clientèle mondiale. Son segment SCS gère tout ou partie des chaînes d'approvisionnement de ses clients, y compris l'approvisionnement et la gestion des stocks. Il opère à partir de plus de 180 sites, dont 37 États américains, neuf provinces canadiennes et un site à Dubaï.

Secteur Machines et équipements industriels