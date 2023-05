DXP Enterprises, Inc. reporte la publication de ses résultats du premier trimestre 2023

DXP Enterprises, Inc. (NASDAQ : DXPE), a annoncé aujourd'hui le report de la publication de ses résultats du premier trimestre 2023 et de la conférence téléphonique prévue initialement le 10 mai 2023. La cause de ce retard est imputable au temps supplémentaire nécessaire à la finalisation des états financiers. L'entreprise fera une autre annonce concernant la date de la publication et de la conférence téléphonique aussitôt que possible, tout en précisant que cela aura lieu avant la fin de la semaine.

