DXS International subit une perte provisoire en raison de l'augmentation des coûts.

DXS International PLC - systèmes d'information sur les soins de santé et d'aide à la décision clinique basés dans le Leicestershire, en Angleterre - affiche un revenu de 1,7 million de livres sterling pour les six mois qui se sont terminés le 31 octobre, soit une augmentation de 6,3 % par rapport aux 1,6 million de livres sterling de l'année précédente. Toutefois, elle passe d'un bénéfice de 21 427 GBP à une perte avant impôts de 131 269 GBP en raison de "l'augmentation des coûts d'exploitation et des amortissements", explique-t-elle. Le coût des ventes passe à 229 308 GBP, contre 181 952 GBP l'année précédente. La dépréciation et l'amortissement passent de 274 093 GBP à 354 363 GBP. Le directeur général David Immelman déclare : "Avec les défis persistants auxquels est confronté le [National Health Service britannique], nos solutions n'ont jamais été autant alignées sur les priorités du NHS. Nos nouveaux produits sont actuellement testés dans de nombreux groupes de commissionnement clinique, avec des résultats significatifs démontrés dans la réduction des rejets d'orientation et la réduction drastique des temps d'attente. Nous nous concentrons uniquement sur la conversion de ces essais en contrats commerciaux." Cours actuel de l'action : dernière cotation le 30 novembre à 4,5 pence chacun Variation sur 12 mois : en baisse par rapport à 14 pence le 20 janvier de l'année dernière Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.