DY6 Metals Ltd est un explorateur de métaux stratégiques qui cible les terres rares lourdes (HREE) et le niobium (Nb) dans le sud du Malawi. La société détient 100 % de six projets potentiels de terres rares lourdes et de métaux critiques au Malawi. Les projets de la société comprennent Machinga, Salambidwe, Ngala Hill, Tundulu, Mzimba et Karonga. Le projet Machinga consiste en des licences d'exploration, telles que EL0529 et EL0705, qui couvrent une superficie d'environ 42,9 kilomètres carrés et 157,5 kilomètres carrés. Le projet Salambidwe est situé dans la province alcaline de Chilwa, dans le sud du Malawi, à cheval sur la frontière du Mozambique. Le projet Salambidwe couvre une superficie d'environ 24,9 kilomètres carrés. La zone d'intérêt de Ngala Hill est située à environ 35 kilomètres (km) au sud-sud-ouest de Blantyre, dans le sud du Malawi. Le projet Tundulu est un complexe annulaire de carbonatite connu. Mzimba et Karonga sont des projets de lithium pour lesquels des licences sont en cours et qui couvrent une superficie d'environ 710,5 et 36,2 kilomètres carrés.

Secteur Métaux et minéraux précieux