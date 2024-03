DY6 Metals Ltd est une société australienne d'exploration et de développement miniers en phase de démarrage. La société se concentre sur la découverte de terres rares lourdes et de métaux critiques au Malawi. Les projets de la société comprennent Machinga, Salambidwe et Ngala Hill. Le projet Machinga a une perspective pour les éléments de terres rares lourdes (HREE) et le niobium (Nb), le tantale (Ta) et le zirconium (Zr). Le projet Salambidwe offre des perspectives pour les terres rares lourdes et le Nb-Ta. Le projet Ngala Hill présente des perspectives pour les éléments du groupe du platine (PGE) riches en palladium (Pd), le cuivre (Cu) et le nickel (Ni).

Secteur Métaux et minéraux précieux