Dyadic International, Inc. est une société de biotechnologie mondiale qui exerce ses activités aux États-Unis. Elle a mis au point une plate-forme d'expression génétique pour produire des quantités commerciales d'enzymes industrielles et d'autres protéines. Elle a concédé des licences sur cette technologie à des tiers, tels que Abengoa Bioenergy, BASF, Codexis et d'autres, pour des applications industrielles. Cette technologie est basée sur le champignon Thermothelomyces heterothallica, à savoir le C1. La plateforme de production de protéines de la cellule C1 est un système d'expression fongique filamenteux thermophile robuste et polyvalent pour le développement et la production de produits biologiques, y compris des enzymes et d'autres protéines pour la santé humaine et animale. L'entreprise a également développé la plateforme de production de protéines microbiennes Dapibus, basée sur un champignon filamenteux thermophile, pour permettre le développement rapide et la fabrication à grande échelle de protéines, de métabolites et d'autres produits biologiques destinés à des applications non pharmaceutiques, telles que l'alimentation, la nutrition et le bien-être.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale