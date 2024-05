Dyadic International, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la fabrication à grande échelle de protéines destinées à être utilisées dans des vaccins et des thérapies pour les humains et les animaux, ainsi que dans des applications non pharmaceutiques telles que l'alimentation, la nutrition et le bien-être. Les plateformes d'expression génique et de production de protéines de la société sont basées sur le champignon Thermothelomyces heterothallica (anciennement Myceliophthora thermophila), hautement productif et évolutif. Sa principale technologie, la plateforme de production de protéines de la cellule C1, est basée sur un micro-organisme éprouvé industriellement (appelé C1), qui est utilisé pour accélérer le développement et améliorer les performances des vaccins biologiques et des médicaments à des échelles commerciales flexibles pour les marchés de la santé humaine et animale. L'entreprise a également développé la plateforme de production de protéines microbiennes Dapibus, basée sur un champignon filamenteux, pour permettre le développement rapide et la fabrication à grande échelle de protéines, de métabolites et d'autres produits biologiques à faible coût destinés à des applications non pharmaceutiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale