Dycom Industries, Inc. est un fournisseur de services contractuels spécialisés. La société fournit aux fournisseurs de télécommunications un portefeuille de services, tels que la gestion de programmes, la planification, l'ingénierie et la conception, la construction aérienne et sans fil, la maintenance et les services d'exécution. Elle fournit des services de localisation d'installations souterraines pour les services publics, y compris les fournisseurs de télécommunications, et d'autres services de construction et de maintenance pour les services publics d'électricité et de gaz. Elle fournit également l'expertise, la main-d'œuvre, l'équipement et les outils nécessaires pour fournir des services à ses clients. Elle fournit des services d'ingénierie aux fournisseurs de télécommunications, tels que la planification et la conception de systèmes aériens, souterrains et enterrés de fibre optique, de cuivre et de câble coaxial qui s'étendent de la plaque tournante de la compagnie de téléphone, ou de la tête de réseau du câblo-opérateur, jusqu'au domicile ou à l'entreprise d'un consommateur. Elle fournit des services de construction et d'installation, y compris la mise en place et l'épissage de câbles en fibre optique, en cuivre et coaxiaux.

Secteur Construction et ingénierie