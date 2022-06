Dye & Durham réduit d'un quart l'offre de rachat de Link Administration

Dye & Durham (D&D) a maintenant proposé à Link 4,30 dollars australiens en espèces pour chaque action, soit une prime de 16,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action vendredi, mais environ 25 % de moins que sa proposition précédente de 5,50 dollars australiens par action faite en décembre.

Les actions de Link ont chuté de 23 % depuis que D&D a proposé sa première offre le 22 décembre, perdant environ 680 millions de dollars australiens en valeur de marché depuis lors, tandis que les actions de PEXA Group Ltd ont perdu environ 19 %.

La nouvelle proposition intervient quelques jours après que l'autorité australienne de régulation de la concurrence ait exprimé des inquiétudes quant à l'offre de rachat de D&D, qui permettrait à la société canadienne d'accéder à la précieuse participation de 42,8 % de Link dans le groupe de transport électronique PEXA. Le régulateur craint que l'acquisition de la participation dans PEXA n'ait un impact sur la capacité des rivaux à faire face à la concurrence.

Link a déclaré lundi que D&D envisageait de fournir un engagement au régulateur pour obtenir l'approbation de l'acquisition, mais n'a pas révélé ce que cela impliquerait. Elle a également déclaré que son conseil d'administration examinerait la nouvelle offre.

Au cours des deux dernières années, Link a reçu de multiples propositions de rachat, notamment de la part des sociétés d'investissement mondiales Carlyle Group et KKR & Co Inc, ainsi qu'une offre échouée d'un consortium incluant Carlyle, toutes rivalisant pour obtenir sa participation dans PEXA.

(1 $ = 1,4391 dollar australien)