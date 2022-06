L'autorité australienne de régulation de la concurrence s'inquiète de l'accord proposé entre Link et D&D.

Les actions de Link ont chuté jusqu'à 10,2% pour atteindre leur plus bas niveau depuis le 15 mai 2020 après l'annonce de la nouvelle, tandis que le marché plus large a augmenté d'environ 1%.

L'accord proposé permettra à l'entreprise de logiciels en nuage D&D d'avoir accès à la précieuse participation de 42,8 % de Link dans PEXA Group Ltd, qui est entré en bourse en juillet dernier après que Link ait rejeté une offre de KKR & Co pour acheter l'entreprise immobilière en ligne.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a déclaré dans un communiqué que si la fusion de D&D et de Link en elle-même ne soulevait aucun problème, l'alignement de PEXA sur D&D pourrait accroître considérablement l'intégration verticale dans le secteur des transactions immobilières.

"Les consommateurs ne connaissent peut-être pas ces sociétés de nom, mais cette acquisition concerne toute personne qui achète ou vend une propriété", a déclaré Mick Keogh, vice-président de l'ACCC.

Il a déclaré que le régulateur avait des préoccupations préliminaires "significatives" quant au fait que l'accord permettrait à D&D et PEXA de s'engager dans des transactions mutuellement préférentielles.

Link a déclaré que la déclaration était le point de vue préliminaire du régulateur, et a maintenu sa position antérieure selon laquelle l'offre était juste et raisonnable pour ses actionnaires.

PEXA a refusé de commenter, tandis que D&D n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En décembre de l'année dernière, la société canadienne a proposé aux actionnaires de Link 5,50 A$ (3,85 $) en espèces pour chaque action, surclassant ainsi une offre présentée par le groupe Carlyle.

D&D fournit des logiciels et des solutions technologiques basés sur le cloud à plusieurs entreprises, dont des avocats et des agents immobiliers. Le produit PEXA Exchange de PEXA permet aux utilisateurs d'effectuer des règlements de propriété par voie électronique via un processus appelé e-conveyancing.

(1 $ = 1,2891 dollars canadiens)

(1 $ = 1,4294 dollars australiens)