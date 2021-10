L'entreprise canadienne Dye & Durham rejette la vente et d'autres solutions après un examen stratégique.

La société canadienne Dye & Durham Ltd a déclaré vendredi qu'elle n'opterait pas pour des changements stratégiques, y compris une vente, mettant ainsi un terme à l'examen stratégique du fabricant de logiciels entamé en réponse à une offre de rachat par la direction.

La société avait reçu une offre de rachat de 3,4 milliards de dollars canadiens (2,72 milliards de dollars) de la part d'un groupe d'actionnaires dirigé par la direction en mai, moins d'un an après son introduction à la Bourse de Toronto.

Un comité spécial d'administrateurs indépendants, qui a demandé conseil à J.P. Morgan et à la Banque Scotia pour l'examen, a recommandé dans son rapport final que Dye & Durham poursuive sa stratégie de croissance par les acquisitions, a déclaré la société.

Le comité a été formé pour examiner l'offre de rachat et d'autres solutions stratégiques, y compris une vente à d'autres parties, une fusion et la vente de certains actifs.

Dye & Durham fabrique des produits technologiques pour les professionnels du droit et des affaires, et a des activités au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie.

(1 $ = 1,2513 dollar canadien) (Reportage de Chavi Mehta à Bengaluru ; Montage de Vinay Dwivedi)