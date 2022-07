La société australienne Link déclare qu'elle ne peut pas recommander l'offre révisée de 1,6 milliard de dollars de Dye & Durham.

Ce rejet intervient quelques jours seulement après que Link ait déclaré qu'elle examinerait l'offre révisée, qui la valorise à 2,34 milliards de dollars australiens (1,60 milliard de dollars).

La dernière offre a été augmentée par rapport à l'offre antérieure de Dye & Durham (D&D) de 4,30 dollars australiens par action, qui a elle-même été réduite de près d'un quart par rapport à la proposition initiale de 5,50 dollars australiens par action faite en décembre.

D&D a réduit l'offre initiale à la fin du mois dernier en invoquant la réduction de l'évaluation du marché de la société d'enregistrement des actions ainsi que de la société de transfert électronique de fonds PEXA Group Ltd, dans laquelle Link détient environ 43%.

Depuis près de deux ans, la participation de Link dans PEXA a attiré de multiples offres de rachat de la part des sociétés d'investissement internationales Carlyle Group Inc et KKR & Co Inc, ainsi qu'une offre ratée d'un consortium comprenant Carlyle.

Les actions de Link et de PEXA sont en baisse de 16% et 9,4%, respectivement, depuis que la première offre de D&D a été proposée le 22 décembre.

Link attend également l'engagement de D&D auprès de l'autorité australienne de régulation de la concurrence afin de répondre à ses préoccupations concernant l'impact sur la concurrence si l'opération devait se concrétiser, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Link a déclaré à l'adresse https://bit.ly/3nUed2M que son chiffre d'affaires préliminaire pour l'exercice 2022 s'élevait à 1,18 milliard de dollars australiens, soit une hausse par rapport à l'année dernière (1,16 milliard). La société s'attend à une faible croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023, a-t-elle déclaré.

(1 $ = 1,4594 dollar australien)