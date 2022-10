La société britannique Hargreaves poursuivie en justice pour l'échec du fonds Woodford

La société de gestion des sinistres RGL a déclaré qu'elle avait déposé vendredi la plainte devant la High Court de Londres au nom d'un premier groupe de 3 200 investisseurs contre la société de premier ordre londonienne, qui a promu l'ancien fonds phare LF Woodford Equity Income Fund (WEIF).

RGL poursuit également Link Fund Solutions (LFS), l'administrateur agréé du fonds, et a déclaré que sa demande pourrait dépasser 100 millions de livres (112 millions de dollars).

"Les deux institutions ont laissé tomber les investisseurs de WEIF", a déclaré Alexander Weinberg, un associé du cabinet d'avocats Wallace, qui conseille RGL.

Hargreaves a refusé de faire des commentaires et LFS n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires au cours du week-end. LFS a déclaré précédemment qu'elle pensait avoir agi conformément aux règles applicables et dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs et qu'elle se défendrait vigoureusement contre les réclamations.

Il s'agit de la troisième poursuite contre LFS sur la façon dont elle a géré le fonds, qui a géré des milliards de livres avant d'être suspendu au milieu d'un tollé politique et public en 2019, piégeant 300 000 investisseurs et déclenchant une enquête de la Financial Conduct Authority (FCA).

Mais RGL est le premier à viser également Hargreaves pour son rôle dans le scandale après que Woodford, critiqué pour détenir un grand nombre d'actifs illiquides difficiles à vendre, a suspendu le fonds après avoir eu du mal à répondre aux demandes de rachat après des mois de sous-performance. Il a ensuite été fermé et est en cours de liquidation.

RGL allègue que Hargreaves a continué à recommander le WEIF à ses clients jusqu'à l'effondrement du fonds, bien qu'il ait été conscient des problèmes de liquidité et de diversification du portefeuille. Elle allègue également que LFS n'a pas su administrer et gérer correctement le fonds.

La FCA n'a pas encore publié les conclusions complètes de son enquête. Mais elle a déclaré le mois dernier qu'elle pourrait infliger à LFS une amende de 50 millions de livres et ordonner un plan de redressement de 306 millions de livres pour sa gestion du fonds.

Les cabinets d'avocats Leigh Day et Harcus Parker ont chacun déjà déposé des plaintes contre LFS au nom d'environ 13.000 et 7.000 investisseurs respectivement. Ils ont exprimé l'espoir d'être nommés co-gestionnaires des réclamations lors d'une audience au tribunal en décembre.

(1 $ = 0,8953 livre)