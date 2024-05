Dye & Durham Limited est un fournisseur canadien de solutions de gestion de cabinet. L'entreprise propose des logiciels et des solutions technologiques basés sur le cloud, conçus pour améliorer l'efficacité et augmenter la productivité des professionnels du droit et des affaires. La société fournit des logiciels de flux de travail critiques et des services d'information, que les clients utilisent pour gérer leurs processus, leurs informations et leurs exigences réglementaires. La société a trois secteurs géographiques, à savoir le Canada, le Royaume-Uni et l'Irlande, et l'Australie. Ses solutions comprennent la gestion des pratiques, la connaissance des données, la diligence raisonnable et l'infrastructure de paiement. Elle est présente au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Afrique du Sud. La société dessert une vaste clientèle de plus de 60 000 cabinets d'avocats, institutions de services financiers et organisations gouvernementales. Ses filiales comprennent Dye & Durham Corporation, Dye & Durham (UK) Limited, Dye & Durham (UK) Holdings Limited, Dye & Durham Australia Pty Limited et GlobalX Information Pty Ltd.

Secteur Logiciels