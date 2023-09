Dye & Durham Limited est un fournisseur canadien de logiciels et de solutions technologiques en nuage. La société fournit des logiciels de flux de travail critiques et des services d'information, que les clients utilisent pour gérer leurs processus d'information et leurs exigences réglementaires. Son logiciel juridique automatise le flux de travail et rationalise l'accès aux documents publics pour soutenir les transactions juridiques de bout en bout - les solutions vont des recherches de diligence raisonnable sur une acquisition ou un financement à l'enregistrement des sociétés et à l'automatisation de tous les documents requis pour réaliser un achat, une vente ou une hypothèque immobilière. Elle fournit aux agences gouvernementales des recherches sur les sociétés et les individus pour faciliter les enquêtes et les examens de conformité. Elle propose aux institutions financières une gamme de solutions technologiques d'atténuation des risques axées sur les défis liés à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la connaissance du client et à la gestion des privilèges. Elle dessert plus de 50 000 cabinets juridiques, institutions de services financiers et organisations gouvernementales.

Secteur Services et conseils en informatique