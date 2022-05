Dynacor annonce un résultat net trimestriel record de 5,1 millions $ (0,13 $US par action) (0,16 $CA par action) en T1-2022, et des ventes trimestrielles de 50,1 millions $

MONTRÉAL, 16 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor Inc. (TSX : DNG) (Dynacor ou la Société) vient de publier ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et son rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022.

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d’indication contraire. Les montants par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis. Certaines additions peuvent être incorrectes du fait des arrondis).

APERÇU ET FAITS SAILLANTS DE T1-2022

APERÇU

Au cours de la période de trois mois close le 31 mars 2022 (“T1-2022“) Dynacor a enregistré un résultat trimestriel net record de 5,1 millions $ (0,13 $US par action) et des ventes trimestrielles de 50,1 millions $, comparé à des ventes de 40,9 millions $ et un résultat net de 2,1 millions (0,05 $US par action) au premier trimestre de 2021 (“T1-2021“).

L’augmentation des volumes de minerai traités de 25,1% combinée à la hausse du prix du marché de l'or de 5,1 % ont permis à la Société d’augmenter ses ventes de 22,5 % comparativement à T1-2021.

Après un gain de +10,1 % par rapport au sol péruvien en 2021, le dollar américain a perdu 6,5 % par rapport au sol péruvien en T1-2022. Ce renversement a eu un impact favorable et significatif sur les dépenses d'impôts exigibles et différés de T1-2022 et, par conséquent, sur le résultat net de la Société de T1-2022.

FAITS SAILLANTS

Opérationnels

Volume de traitement plus élevé. Grâce à l’augmentation de la capacité de traitement de l'usine, au niveau des stocks de minerai de début de période et au volume de minerai approvisionné en T1-2022, l'usine de Veta Dorada a traité un volume de 36 696 tonnes de minerai (408 tpj en moyenne) contre 29 327 tonnes en T1-2021 (326 tpj), soit une augmentation de 25,1 % ;

Grâce à l’augmentation de la capacité de traitement de l'usine, au niveau des stocks de minerai de début de période et au volume de minerai approvisionné en T1-2022, l'usine de Veta Dorada a traité un volume de 36 696 tonnes de minerai (408 tpj en moyenne) contre 29 327 tonnes en T1-2021 (326 tpj), soit une augmentation de 25,1 % ; Augmentation de la production d’or. En T1-2022, la production d'or s'est élevée à 27 691 oz Au eq. (onces d’or équivalentes) comparativement à 21 975 oz Au eq. en T1-2021, soit une augmentation de 26,0%.

Financiers

Trésorerie solide. Encaisse de 25,7 millions $ au 31 mars 2022 comparativement à 27,1 millions $ au 31 décembre 2021 du fait de la variation du fonds de roulement ;

Encaisse de 25,7 millions $ au 31 mars 2022 comparativement à 27,1 millions $ au 31 décembre 2021 du fait de la variation du fonds de roulement ; Une production d'or plus élevée, le prix et la tendance du marché de l'or et un taux de change favorable (sol péruvien par rapport au dollar américain) stimulent la performance financière globale. Des augmentations significatives dans tous les aspects financiers ;

Des augmentations significatives dans tous les aspects financiers ; Résultat par action conforme aux prévisions (compte tenu du recouvrement d'impôts différés sans impact sur la trésorerie). Dynacor a enregistré un résultat net de 5,1 millions $ en T1-2022 (0,13 $ ou 0,16 $CA par action) comparativement à 2,1 millions $ (0,05 $ ou 0,06 $CA par action) en T1-2021 ;

Dynacor a enregistré un résultat net de 5,1 millions $ en T1-2022 (0,13 $ ou 0,16 $CA par action) comparativement à 2,1 millions $ (0,05 $ ou 0,06 $CA par action) en T1-2021 ; Augmentation des ventes de 22,5% . Avec des quantités vendues et un prix moyen de marché de l’or plus élevés, les ventes se sont élevées à 50,1 millions $ en T1-2022 comparativement à 40,9 millions $ en T1-2021 ;

. Avec des quantités vendues et un prix moyen de marché de l’or plus élevés, les ventes se sont élevées à 50,1 millions $ en T1-2022 comparativement à 40,9 millions $ en T1-2021 ; Augmentation de la marge brute d'opération. Marge brute d'opération de 7,5 millions $ (15,0 % des ventes) comparativement à 5,3 millions $ (13,0% des ventes) en T1-2021 ;

Marge brute d'opération de 7,5 millions $ (15,0 % des ventes) comparativement à 5,3 millions $ (13,0% des ventes) en T1-2021 ; Augmentation du résultat opérationnel . Résultat opérationnel de 6,1 millions $ comparativement à 4,1 millions $ en T1-2021 ;

. Résultat opérationnel de 6,1 millions $ comparativement à 4,1 millions $ en T1-2021 ; Marge brute monétaire solide. Marge brute monétaire par once d’or équivalente(1) de 306 $ comparativement à 257 $ l’once en T1-2021 ;

Augmentation du BAIIA . BAIIA ( 2 ) de 6,8 millions $ comparativement à 4,6 millions $ en T1-2021 ; Solide flux de trésorerie. Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 5,2 millions $ (0,13 $ par action) ( 3 ) comparativement à 3,1 millions $ (0,08 $ par action) en T1-2021.

. BAIIA de 6,8 millions $ comparativement à 4,6 millions $ en T1-2021 ;

Retour aux actionnaires

Rachat d’actions. 285 836 actions ordinaires ont été rachetées pour 0,7 million $ (0,9 million $CA) ;

285 836 actions ordinaires ont été rachetées pour 0,7 million $ (0,9 million $CA) ; Augmentation des dividendes. Une augmentation du dividende mensuel de 25 % est versée depuis janvier 2022. Sur une base annuelle, le dividende 2022 représentera 0,10 $CA par action ou plus de 3 % de rendement en dividendes sur la base du cours de l'action au début de 2022.

(1) « Marge brute monétaire par once d’or équivalente » est en US$ et est calculée en soustrayant le coût des ventes monétaire moyen du prix de vente moyen et est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société.

(2) Le BAIIA « Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement » est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de trésorerie générée par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux différentes structures fiscales et l'effet des différentes structures de capital.

(3) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement par action sont une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis du prix de l’action sur le marché.

RESULTATS DES OPERATIONS

Extraits des états consolidés non audités du résultat global

Pour les périodes de trois

mois closes les, 31 mars (en $'000) (non audité) 2022 2021 Ventes 50 080 40 909 Coût des ventes (42 555) (35 606) Marge brute d’opération 7 525 5 303 Frais généraux et d’administration (1 397) (1 208) Autres projets (41) (16) Résultat opérationnel 6 087 4 079 Produits et charges financières (56) (51) Pertes de change (18) (100) Résultat avant impôts 6 013 3 928 Impôt sur les résultats (1 515) (1 554) Impôts différés 628 (268) Résultat net et global 5 126 2 106 Résultat par action De base $0,13 $0,05 Dilué $0,13 $0,05

La hausse des ventes de 9,2 millions $ comparativement à T1-2022 s’explique par l’augmentation des volumes d’or vendues (6,8 millions $) et par l’augmentation des prix de ventes un effet prix (2,4 millions $).

Bénéficiant de la hausse des prix de vente et de la tendance favorable du prix du marché de l'or au cours de la période la marge brute d’opération s’est élevée à 7,5 millions $ en T1-2022 (15,0% des ventes) comparativement à 5,3 millions $ (13,0% des ventes) en T1-2021.

Les frais généraux et d’administration se sont élevés à 1,4 million $ en T1-2022. L'augmentation de 0,2 million $ comparativement à T1-2021 est principalement due à l'augmentation des salaires et des frais de promotion et de relations avec les investisseurs.

La provision pour charge d'impôts courante de T1-2022 a été favorablement impactée par l'écart de change entre le sol péruvien et le dollar américain, générant un écart favorable de 0,5 million $ comparativement à T1-2021.

Le résultat net du T1-2022 a également été favorablement impacté par la comptabilisation d'un recouvrement d'impôts différés de 0,6 million $ (sans impact sur la trésorerie) résultant de l'appréciation du sol péruvien comparativement au dollar américain et affectant la base taxable locale des actifs à long terme. Comparé à T1-2021, ce recouvrement génère un écart favorable de 0,9 M$. Les fluctuations futures affecteront positivement ou négativement l'impôt différé à la fin de chaque période.

Conciliation des mesures de rendement non conforme aux IFRS

(en $'000) (non audité) Pour les périodes de trois

mois closes les, 31 mars 2022 2021 Conciliation du résultat global au BAIIA Résultat net et global 5 126 2 106 Impôt sur les résultats (courant et différé) 887 1 821 Frais financiers 56 51 Amortissement 683 643 BAIIA 6 752 4 621

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPÉRATIONNELLES, D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT ET LIQUIDITES

Activités opérationnelles

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2022 les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 5,2 millions $ comparativement à 3,1 millions $ pour la période de trois mois close le 31 mars 2021. Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 0,5 million $ comparativement à 6,8 millions $ pour la période de trois mois close le 31 mars 2021. Les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevées à (-4,7 millions $) comparativement à 3,8 millions $ en T1-2021.

Activités d’investissement

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2022, la Société a investi 0,6 million $ (0,5 million $ pour la période de trois mois close le 31 mars 2021). Ce montant comprend principalement des investissements à l'usine et l’acquisition de véhicules. Tous les investissements sont financés par les flux de trésorerie générés en interne.

Activités de financement

En T1-2022, des dividendes mensuels totalisant 0,025 $CA par action ont été versés pour une contrepartie totale de 0,8 million $ (1,0 million $CA). En T1-2021, un dividende trimestriel et deux dividendes mensuels totalisant 0,025 $CA par action avaient été versés pour une contrepartie totale de 0,8 million $ (1,0 million $CA).

En T1-2022, 285 836 actions ont été rachetées dans le cadre du programme d’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités de la Société pour une contrepartie monétaire de 0,7 million $ ou 0,9 million $CA (51 225 actions pour une contrepartie monétaire de 0,1 million $ (0,1 million $CA) en T1-2021).

En T1-2022, la Société a émis 172 500 actions ordinaires à la suite à l'exercice d'options d'achat pour une contrepartie monétaire de 0,3 million $ (0,4 million $CA).

Fonds de roulement et liquidités

Au 31 mars 2022, la Société avait un fonds de roulement de 39,8 millions $ dont 25,7 millions $ en encaisse (36,4 millions $ dont 27,1 millions $ en encaisse au 31 décembre 2021).

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2022, l'actif total s'élevait à 94,7 millions $ (91,4 millions $ au 31 décembre 2021). Les principales variations depuis la fin de l’exercice 2021 proviennent de l’augmentation des comptes clients en raison des ventes de fin de trimestre perçues en début du trimestre suivant.





(en $'000) (non audité)



Au 31 mars



Au 31 décembre 2022 2021 Encaisse 25 723 27 099 Comptes recevables 12 361 8 407 Stocks 15 101 14 764 Immobilisations corporelles 20 744 20 759 Actifs au titre des droits d’utilisation 302 341 Actifs au titre de la prospection et de l’évaluation 18 516 18 516 Autres actifs 1 917 1 471 Total des actifs 94 664 91 357 Comptes payables et autres passifs 11 926 11 680 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 3 492 3 553 Impôt à payer 1 994 2 217 Passifs d’impôts différés 927 1 555 Obligations locatives 314 343 Capitaux propres 76 011 72 009 Total des passifs et des capitaux propres 94 664 91 357

PERSPECTIVES 2022

Traitement du minerai

Pour 2022, la Société prévoit des ventes (1) de l'ordre de 200 à 220 millions $, ce qui représente une croissance de 4 à 14 % par rapport aux ventes de production finales de 2021. Cela se traduirait par un résultat net de l'ordre de 11 à 13 millions $ (0,28 à 0,33 $US par action) (0,36 à 0,42 $CA par action). En 2022, jusqu'à présent, la Société est en ligne avec ses prévisions financières.

Pour 2022, Dynacor prévoit des investissements se situant entre 5 et 8 millions $ pour l'usine de Chala y compris la possibilité d’augmenter sa capacité de traitement plus tard dans l’année.

La Société continue d'évaluer d'autres opportunités de croissance au Pérou ainsi que dans d'autres juridictions.

(1) En utilisant le prix d'ouverture du marché de l'or en 2022

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Actions en circulation : 38 751 747

