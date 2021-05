Dynacor : Message du Président et chef de la direction sur le développement durable (Rapport ESG)

MONTRÉAL, 25 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor inc. (TSX-DNG) (Dynacor ou la « Société »), une société industrielle internationale de traitement de minerai d’or desservant des producteurs miniers artisanaux, a le plaisir de présenter un message du Président et chef de la direction de Mines d’or Dynacor, Jean Martineau, sur le développement durable (Rapport ESG).



Message du président

« C’est avec beaucoup de fierté que nous présentons notre premier rapport sur le développement durable 2020 en référence aux normes Global Reporting Initiative - GRI. Nous souhaitons ainsi que toutes nos parties prenantes puissent connaître de manière transparente les principaux résultats de notre performance économique, environnementale et sociale, correspondant aux années 2019 et 2020.

Notre vision consiste à tirer parti de la force de notre modèle d’entreprise et à créer de la valeur dans tout ce que nous réalisons pour nos parties prenantes. Pour nos clients, fournir de l’or artisanal responsable sur le plan environnemental et social ; pour les communautés dans lesquelles nous évoluons, agir de manière responsable et créer des impacts économiques positifs; pour nos employés, créer des environnements de travail sécuritaires et stimulants, soutenir leur développement et leurs performances ; pour l’environnement, rechercher une amélioration continue, investir dans des innovations durables afin de réduire notre impact sur les générations futures ; et pour nos actionnaires, promouvoir le développement des ventes, la croissance des revenus et l’augmentation du retour sur investissement.

Fort d’une croissance soutenue depuis 25 ans, nous nous sommes positionnés comme un leader dans le traitement des minerais d’or que nous achetons auprès de mineurs artisanaux et à petite échelle (MAPE), formels ou en cours de formalisation. Les opérations que nous menons au Pérou nous permettent de générer de la valeur de manière responsable pour la société et nos parties prenantes.

En 2020, nous avons sans aucun doute connu l’une des plus graves crises économiques et sanitaires des derniers temps en raison de la propagation rapide de la COVID-19. Au Pérou, elle nous a amenés à prendre des mesures restrictives sans précédent, les secteurs minier et industriel étant parmi les plus touchés par la pandémie. Après avoir suspendu toutes ses opérations pendant trois mois (du 16 mars au 5 juin), Dynacor a repris avec succès ses activités d’achat et de traitement des minéraux, générant immédiatement des bénéfices.

Dans ce contexte unique de pandémie, l’effort commun de l’équipe de Dynacor, composée de nos 375 employés (Canada et Pérou), nous a permis une fois de plus d’obtenir des résultats encourageants. Je remercie le travail de notre équipe et nos actionnaires pour leur confiance, particulièrement en 2020.

Nos valeurs d’entreprise sont à la base du développement de nos activités, de même que : le code de conduite, le système de conformité pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, le système de santé et sécurité au travail, le système de gestion environnementale, la politique de rémunération, entre autres.

Les revenus de l’entreprise ont dépassé 101 M$ US en 2020. Dynacor s’engage à continuer de promouvoir l’emploi local à Chala (Arequipa) et dans d’autres régions du Pérou, et à augmenter l’embauche dans les communautés où se déroulent nos opérations. Nos achats dans cette région se sont élevés à 27,5 M$ US.

Notre engagement social nous a permis de réaliser des investissements, tant en tant qu’entreprise que par le biais du Programme PX Impact® grâce à nos partenaires PX Impact en Europe, pour un montant de 313 473 $ US. Ces investissements ont été réalisés dans des infrastructures et divers soutiens dans les communautés où nous sommes présents, au cours de la période de référence.

Nous disposons d’outils de gestion de l’environnement dans le cadre de notre système de gestion de l’environnement (SGE) afin de préserver et de protéger l’environnement. En 2020, nous avons réalisé notre premier inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cela nous a permis d’obtenir des informations relatives aux émissions totales de GES générées en 2019, qui sera notre année de référence, et nous permettra de mesurer l’évolution de nos émissions au fil du temps. Nous avons également mis en place d’autres indicateurs environnementaux liés à la gestion des déchets, à la consommation d’eau, à la consommation d’énergie et aux émissions.

Bien que l’évolution de la pandémie de COVID-19 continue de représenter un enjeu mondial, nous pensons que celui-ci diminuera avec l’arrivée de la vaccination. Nous sommes également confiants en la réussite de cette année, grâce à une augmentation prévue des ventes de près de 50 % par rapport à 2020 et à la réalisation de projets que nous n’avons pas pu développer l’année dernière.

Je suis convaincu que nous pourrons réaliser toutes nos projections et tous nos objectifs grâce au travail de chacun de nos employés, qui sont les artisans de la croissance de l’entreprise. Aussi, je leur suis reconnaissant pour leur engagement et leur dévouement dans leur travail. Nous continuerons ainsi à travailler sans relâche pour contribuer au développement de nos communautés.

Pour terminer, je vous invite à consulter notre rapport sur le développement durable 2020, qui décrit en détail les résultats de la gestion de notre entreprise. »

Rapport sur le développement durable (ESG) : https://www.dynacor.com/fr/rapport-esg/

