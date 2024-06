Le Groupe Dynacor Inc. est un transformateur industriel de minerai d'or basé au Canada. La Société est engagée dans la production d'or en traitant le minerai acheté à l'industrie minière artisanale et à petite échelle (ASM). La Société, y compris sa filiale, produit de l'or et de l'argent à partir de minerai acheté à des mineurs péruviens locaux, qui est traité dans son usine de traitement en propriété exclusive à Chala, au Pérou. Sa propriété Anta est un projet d'exploration pour l'argent, l'or et le cuivre, situé au cœur d'une ceinture épithermale d'or et d'argent d'importance régionale et abritant des gisements hydrothermaux au Pérou, notamment les mines Orcopampa, Ares, Shila-Paula, Calloma, Arcata et Antapite. Sa propriété de Tumipampa est située à environ 60 kilomètres au sud de la ville d'Abancay dans la région de Tumipampa et à environ 500 km au sud-est de Lima. La société détient également des intérêts dans des propriétés minières au Pérou qui sont en phase d'exploration. La société produit de l'or dans le cadre de son programme PX IMPACT.

Secteur Or