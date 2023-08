Lors de sa réunion du 12 août 2023, le conseil d'administration de Dynamic Portfolio Management & Services Limited a examiné et approuvé la nomination de Mme Tanvi Sahu en tant que secrétaire générale et responsable de la conformité de la société à compter du 1er août 2023. Elle est diplômée en commerce, LL. B et membre de l'institut indien des secrétaires d'entreprise.

Elle a plus de 8 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat d'entreprise.