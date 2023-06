Dynatrace, Inc. : BMO Capital persiste à l'achat

Dynatrace, Inc. est une société d'intelligence logicielle qui propose une plateforme d'observabilité, spécialement conçue pour les environnements multi-clouds modernes. La société a conçu sa plateforme d'intelligence logicielle Dynatrace tout-en-un pour fournir des informations exploitables en temps réel sur la performance et la sécurité de l'ensemble de l'écosystème logiciel de ses clients en intégrant des données à l'échelle du Web, en cartographiant ses dépendances en temps réel et en les analysant avec un moteur d'intelligence artificielle (IA) ouvert et explicable. Sa plateforme Dynatrace combine la surveillance des applications et des microservices, avec la sécurité des applications, la surveillance des infrastructures, la gestion de l'expérience numérique, l'analyse commerciale et l'automatisation du cloud, le tout sur une seule et même plateforme. La plateforme Dynatrace utilise également l'architecture big data et les technologies cloud qui sont conçues pour les environnements à l'échelle du Web. La société déploie sa plateforme en tant que solution logicielle en tant que service (SaaS).

Secteur Services et conseils en informatique