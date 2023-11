Dynatrace, Inc. offre une plateforme unifiée d'observabilité et de sécurité avec des analyses et une automatisation pour les environnements dynamiques, hybrides et multi-cloud. La plateforme d'intelligence logicielle Dynatrace de la société fournit la surveillance des applications et des microservices (APM), la sécurité des applications en cours d'exécution, la surveillance de l'infrastructure, la surveillance de l'expérience numérique (DEM), l'analyse commerciale et l'automatisation du cloud. Ses offres de produits comprennent la surveillance des applications et des microservices, la surveillance de l'infrastructure, la sécurité des applications, la gestion et l'analyse des logs, la surveillance de l'expérience numérique, l'analyse de l'entreprise numérique et l'automatisation du cloud. Dynatrace Infrastructure Monitoring offre une visibilité complète sur la couche d'infrastructure d'un client à travers les clouds publics et privés et les environnements hybrides et multiclouds. Il fournit également une détection et un blocage en temps réel pour aider à protéger contre les attaques par injection qui exploitent des vulnérabilités critiques, telles que Log4Shell.

Secteur Services et conseils en informatique