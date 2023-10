Dynatronics Corporation est une société d'appareils médicaux qui fournit des produits de restauration conçus pour accélérer l'obtention d'une santé optimale. La société conçoit, fabrique et vend une gamme de produits à usage clinique pour la thérapie physique, la réhabilitation, l'orthopédie, la gestion de la douleur et l'entraînement sportif. Par le biais de ses canaux de distribution, la société commercialise et vend ses produits aux orthopédistes, aux kinésithérapeutes, aux chiropracteurs, aux entraîneurs sportifs, aux praticiens de la médecine sportive, aux cliniques et aux hôpitaux. Les produits de la société sont commercialisés sous plusieurs marques, dont Bird & Cronin, Solaris, Hausmann, PROTEAM et Mammoth, entre autres. Ses produits orthopédiques souples sont conçus pour accélérer la santé des patients avant et après une intervention chirurgicale, ainsi que pendant le rétablissement d'une fracture, la stabilisation d'une articulation et une blessure ligamentaire. Les marques Solaris, Hausmann, PROTEAM et Mammoth de la société comprennent des produits destinés à la kinésithérapie, à la rééducation et à l'entraînement sportif.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés