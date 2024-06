Dynavax Technologies Corporation est une société biopharmaceutique qui développe et commercialise des vaccins. Les produits de la société comprennent le vaccin HEPLISAV-B contre l'hépatite B et le CpG 1018. Le vaccin HEPLISAV-B ((recombinant)(avec adjuvant) est indiqué pour la prévention de l'infection causée par tous les sous-types connus du virus de l'hépatite B chez les adultes âgés de 18 ans et plus. HEPLISAV-B est un vaccin contre l'hépatite B en deux doses pour les adultes. L'entreprise fabrique et vend également l'adjuvant CpG 1018, l'adjuvant utilisé dans HEPLISAV-B. Elle est également engagée dans le développement d'un pipeline clinique multi-programmes utilisant l'adjuvant CpG 1018 pour développer des vaccins améliorés pour des indications dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Ses programmes de pipeline comprennent des candidats vaccins en cours de développement pour le zona, le tétanos, la diphtérie et la coqueluche (Tdap) et la peste. Son programme de vaccin contre le zona, Z-1018, est un candidat vaccin expérimental en cours de développement pour la prévention du zona chez les adultes âgés de 50 ans et plus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale