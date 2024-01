Dynex Capital, Inc. a annoncé le décès de David H. Stevens, membre de son conseil d'administration. M. Stevens siégeait au conseil d'administration de Dynex Capital depuis janvier 2019 et a mené une carrière spectaculaire dans les secteurs de l'immobilier et de la banque hypothécaire. Au cours de son mandat, M. Stevens a mis à profit sa vaste expérience du secteur et sa connaissance approfondie du financement hypothécaire, des marchés de capitaux et de la politique du logement pour façonner et faire progresser la stratégie de Dynex Capital et veiller à ce que la société continue de prospérer dans un marché de plus en plus complexe.

M. Stevens était un leader et un défenseur dynamique, ayant occupé les postes de directeur général de la Mortgage Bankers Association (MBA) et de directeur général de Mountain Lake Consulting, une société de conseil en services financiers axée sur le financement immobilier. M. Stevens a également occupé des postes de direction chez Freddie Mac, Wells Fargo et Long & Foster, et a été secrétaire adjoint au logement ? Commissaire fédéral au logement au ministère américain du logement et du développement urbain sous la présidence de M. Obama.