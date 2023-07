Dynex Capital, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) à gestion interne, qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). L'objectif de la société est de fournir à ses actionnaires des rendements attrayants ajustés au risque à long terme qui reflètent un portefeuille de titres à revenu fixe de haute qualité avec un effet de levier, en mettant l'accent sur la préservation du capital. La Société cherche à fournir des rendements à ses actionnaires principalement par le versement de dividendes réguliers et par l'appréciation du capital de ses investissements. La société investit principalement dans des titres MBS d'agence, y compris des titres MBS résidentiels (RMBS), des titres MBS commerciaux (CMBS) et des titres CMBS à intérêt seulement (CMBS IO). La société a également des investissements dans des MBS non-Agency, qui consistent principalement en CMBS IO.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé