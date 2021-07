DZS : QCT s'associe à DZS pour planifier le déploiement des services de réseau 5G

Les sociétés ont signé un accord de partenariat mondial pour renforcer leur collaboration dans les domaines de la virtualisation de réseau, du cloud en périphérie et de l'Open RAN

Quanta Cloud Technology (QCT), fournisseur mondial de solutions pour les centres de données, et DZS Inc. (NASDAQ : DZSI), l'un des leaders mondiaux du transport mobile optique et par paquets, de la connectivité haut débit et des solutions de réseaux définis par logiciel pour les prestataires de services et les entreprises, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique dont le but est d'accélérer la virtualisation et les infrastructures conteneurisées basées sur l'Open RAN pour les opérateurs de télécommunications.

Ce partenariat entre DZS et QCT s'appuie à la fois sur l'expertise de DZS en matière de transport mobile, d'informatique en périphérie et de réseaux convergents et sur les capacités d'intégration de serveurs et d'infrastructure NFV de QCT afin d'aider les opérateurs à saisir les opportunités commerciales en matière de 5G, de cloud en périphérie et de virtualisation des réseaux.

Dans le cadre de ce partenariat, des plans de solution comportant des configurations validées des systèmes QCT, du logiciel cloud DZS et d'autres éléments matériels et logiciels seront établis en vue d'accélérer le déploiement et l'orchestration automatisés des réseaux 5G. Les plans communs de cloud en périphérie convergent sont optimisés pour les déploiements basés sur la 5G et FlexRAN à la périphérie du réseau. Ils intègrent les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération et prennent en charge les accélérateurs de réseau complémentaires et les fonctions de déchargement.

« La collaboration entre QCT et DZS va générer d'énormes synergies » a déclaré Mike Yang, président de QCT. « La grande expérience de QCT en matière d'infrastructure couplée à la solide expertise de DZS dans le domaine des réseaux cloud natifs définis par logiciel promettent un système convergent performant pour le cloud de périphérie et une meilleure expérience de services 5G pour les clients des télécoms ».

« Nous avons hâte de travailler avec QCT et sa gamme de solutions d'infrastructure pour permettre la virtualisation de réseaux définis par logiciel ouvert et des solutions d'automatisation natives cloud » a déclaré Charlie Vogt, PDG de DZS. « Notre partenariat traduit un engagement commun pour la mise en œuvre de technologies cloud adaptées au réseau et de réseaux ouverts, favorable au libre choix des clients, et permettra aux opérateurs de rentabiliser leurs investissements 5G avec les plateformes DZS Cloud et QCT ».

Une démonstration des solutions conjointes de DZS et QCT est prévue lors du Big 5G Event à Denver, dans le Colorado, où DZS et QCT tiendront des stands et s'exprimeront tout au long de la conférence.

À propos de Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) est un fournisseur mondial de solutions pour centres de données. Nous conjuguons l’efficacité des matériels hyperscale et les logiciels d’infrastructures de plusieurs leaders du secteur pour relever les défis auxquels les centres de données de nouvelle génération sont confrontés en matière de conception et d’exploitation. QCT sert les prestataires de services nuagiques, les entreprises de télécommunications et les entreprises exploitant des serveurs nuagiques publics, privés et hybrides.

Notre gamme de produits comprend des solutions hyperconvergentes et des logiciels à exigences définies en matière de données pour centres de données, ainsi que des serveurs, des dispositifs de stockage, des commutateurs et des racks intégrés, avec un écosystème de composants matériels et de partenaires de logiciels. QCT conçoit, fabrique, intègre et assure la maintenance de ses produits via son propre réseau mondial. Quanta Computer, Inc., société mère de QCT, figure au classement Fortune Global 500.

À propos de DZS

DZS Inc. (NSDQ : DZSI) est l'un des leaders mondiaux du transport mobile optique et par paquets, de l'accès haut débit et des solutions de réseaux définis par logiciel. Avec plus de 20 millions de produits en service et des clients et partenaires d'alliance répartis dans plus de 100 pays, DZS aide un grand nombre de prestataires de services et d'entreprises parmi les plus avancés au monde à exploiter la puissance de la 5G, du haut débit fixe 10 Gigabit et des réseaux définis par logiciel pour fournir des services de pointe et dominer leurs marchés.

