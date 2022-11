Le Malaisien Anwar commence à travailler en tant que PM après une élection polarisée

Anwar, 75 ans, a prêté serment en tant que premier ministre jeudi, mettant ainsi un terme à un parcours politique de trois décennies qui l'a vu passer du statut de protégé du leader vétéran Mahathir Mohamad à celui de leader protestataire, de prisonnier condamné pour sodomie et de figure de proue de l'opposition.

Anwar, qui a été nommé par le roi de Malaisie à la suite d'une élection non concluante, a déclaré que le peuple de Malaisie attendait depuis longtemps un changement.

"Nous ne ferons jamais de compromis sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'indépendance judiciaire et le bien-être des Malaisiens ordinaires", a-t-il déclaré tard jeudi.

La nomination d'Anwar met fin à cinq jours de crise postélectorale sans précédent, mais pourrait entraîner une plus grande instabilité avec son rival, l'ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin, qui le met au défi de prouver sa majorité au Parlement.

Les coalitions des deux hommes n'ont pas réussi à obtenir une majorité lors des élections de samedi, mais le monarque constitutionnel de Malaisie, le roi Al-Sultan Abdullah, a nommé Anwar après avoir parlé à plusieurs parlementaires.

La campagne a opposé la coalition progressiste et multiethnique d'Anwar à l'alliance majoritairement conservatrice ethno-malaise et musulmane de Muhyiddin.

Anwar s'était déjà vu refuser le poste de premier ministre, bien qu'il s'en soit rapproché au fil des ans. Entre-temps, il a passé près de dix ans en prison pour sodomie et corruption dans le cadre de ce qu'il dit être des accusations politiquement motivées.

L'incertitude entourant l'élection menaçait d'exacerber l'instabilité en Malaisie, qui a eu trois premiers ministres en autant d'années, et risquait également de retarder les décisions politiques nécessaires pour favoriser la reprise économique.

"La tâche d'Anwar ne fait que commencer, pour unir une nation très polarisée et divisée, basée sur la race et la religion", a déclaré l'ancien parlementaire et allié de la coalition Lim Kit Siang.

Les marchés ont bondi jeudi en raison de la fin de l'impasse politique, mais les investisseurs surveilleront la façon dont Anwar gère les suites de l'élection.

Vendredi matin, les actions malaisiennes sont restées stables, après des gains de 4 % la veille, tandis que le ringgit a prolongé ses gains, en hausse de près de 1 %.

ALLIANCE DE SOUTIEN

Les partisans d'Anwar ont exprimé l'espoir que son gouvernement éviterait un retour aux tensions historiques entre la majorité ethnique malaise et musulmane et les minorités ethniques chinoise et indienne.

La coalition d'Anwar, connue sous le nom de Pakatan Harapan, a remporté le plus grand nombre de sièges lors du vote de samedi avec 82, tandis que le bloc Perikatan Nasional de Muhyiddin en a obtenu 73. Ils avaient besoin de 112 - une majorité simple - pour former un gouvernement.

Le bloc Barisan, longtemps au pouvoir, n'a remporté que 30 sièges - la pire performance électorale pour une coalition qui avait dominé la politique depuis l'indépendance en 1957.

Anwar a déclaré que le Barisan et une alliance de partis de Bornéo en Malaisie s'étaient engagés à le soutenir, lui donnant ainsi une majorité convaincante. Il a indiqué qu'il y aurait deux vice-premiers ministres - un de chacun des blocs.

Le bloc de Muhyiddin comprend le parti islamiste PAS, dont les gains électoraux ont suscité des inquiétudes au sein des communautés ethniques chinoise et indienne, dont la plupart des membres suivent d'autres religions.

Les autorités ont mis en garde contre une montée des tensions ethniques depuis le vote sur les médias sociaux et la plateforme de vidéos courtes TikTok a déclaré cette semaine qu'elle était en alerte élevée pour les contenus qui violaient ses directives.

La question la plus immédiate à laquelle Anwar devra faire face, outre le choix d'un cabinet, sera le budget pour l'année prochaine, qui a été proposé avant le déclenchement des élections mais qui n'a pas encore été adopté.

Anwar a déclaré qu'il convoquerait le Parlement le 19 décembre pour un vote de confiance afin de prouver sa majorité à la chambre basse.