Electricité de France (EDF) est le n° 1 français de la production, de la commercialisation et de la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et vente d'électricité et de gaz naturel (81%). Le groupe développe également une activité de négoce d'électricité, de gaz naturel, de charbon et de pétrole ; - gestion de réseaux de distribution d'électricité basse et moyenne tension (11,9%) : conception, construction, exploitation et maintenance des réseaux. En outre, le groupe développe une activité de gestion de haute et très haute tension (RTE) ; - prestations de services énergétiques (7,1%) : ingénierie, construction et installation d'unités de cogénération et de production d'énergies renouvelables, exploitation et maintenance de réseaux électriques, gestion d'équipements d'éclairage public et de chauffage urbain, etc.

Secteur Services multiples aux collectivités