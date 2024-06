EDF : Nomination au sein du Conseil d'administration d'EDF

Nomination au sein du Conseil d'administration d'EDF

L'Assemblée générale mixte annuelle d'EDF du 11 juin 2024, sur proposition du Conseil d'administration réuni le 10 juin 2024, a nommé M. Bruno Even en qualité d'administrateur en remplacement de Mme Colette Lewiner. M. Bruno Even est nommé pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Le Conseil comprend une proportion de 41,7 % d'administrateurs qualifiés d'indépendants (hors administrateurs représentant les salariés) et un taux de féminisation de 50 %.

Le Président-Directeur général et les membres du Conseil ont tenu à saluer l'engagement de Mme Colette Lewiner, qui a accompagné l'entreprise pendant de nombreuses années, et l'ont remerciée pour ses contributions décisives.

La biographie de l'ensemble des membres du Conseil d'administration peut être consultée à l'adresse : https://www.edf.fr/groupe-edf/edf-en-bref/gouvernance/conseil-dadministration.

