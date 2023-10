(Alliance News) - E-Globe Spa a annoncé lundi avoir signé des contrats clés en main d'une valeur totale d'environ 2,7 millions d'euros qui seront achevés d'ici 2023.

Ces accords, principalement destinés à des clients privés, concernent le réaménagement et l'amélioration de l'efficacité énergétique de 26 appartements répartis dans 8 copropriétés et mini-condominiums en Italie.

"Plus précisément, les interventions comprennent l'installation de pompes à chaleur à haut rendement, de systèmes hybrides et de systèmes photovoltaïques avec stockage intégré. Grâce à cet accord important, E-Globe confirme son engagement solide à promouvoir des solutions durables, de qualité et d'avant-garde dans le domaine de l'énergie", a expliqué la société dans une note.

E-Globe a clôturé lundi à 1,14 euro par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.