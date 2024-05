E-Globe SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur du commerce de gros de fournitures et d'accessoires de construction. L'entreprise étudie, conçoit et distribue des systèmes de plomberie et de climatisation. Elle est spécialisée dans la vente de climatiseurs, de ventilo-convecteurs, de pompes électriques, de panneaux solaires, de chaudières et de poêles. E-Globe propose des produits dans quatre domaines d'activité. Le segment des meubles de salle de bains propose des produits tels que des cabines de douche, des robinets, des sanitaires et des appareils de chauffage. Dans le secteur des climatiseurs, E-Globe distribue des climatiseurs portables, des climatiseurs à inverseur, des ventilo-convecteurs, des climatiseurs à gaz réfrigérant et des climatiseurs hydroniques. E-Globe offre des services dans le secteur de la thermohydraulique, elle distribue des chaudières à condensation, des chaudières à gaz, des poêles à granulés, des chauffe-eau, des convecteurs, avec une attention particulière à l'élimination des polluants grâce à la distribution de purificateurs et de systèmes de traitement. De plus, le secteur des énergies renouvelables propose des panneaux solaires.

Secteur Fournitures de construction et installation