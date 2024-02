E-House (China) Enterprise Holdings Limited est principalement active dans le domaine des services de transactions immobilières. La société a principalement trois secteurs d'activité. Les services d'agence immobilière dans le segment du marché primaire consistent principalement en des services de marketing et de vente fournis aux promoteurs immobiliers en relation avec les nouvelles unités de propriété résidentielle. Le segment des services d'information et de conseil en matière d'immobilier consiste principalement en des informations et des conseils sur les lois, les règlements, les politiques, les informations sur le marché et les technologies pertinentes fournis aux promoteurs immobiliers et aux autres parties impliquées dans le marché immobilier. Le segment des services de courtage immobilier sur le marché secondaire consiste principalement en des services de transaction et des services à valeur ajoutée connexes fournis aux clients individuels et aux sociétés de courtage en relation avec les transactions immobilières sur le marché secondaire.

Secteur Services immobiliers