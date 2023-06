E.l.f. Beauty, Inc. : DA Davidson optimiste sur le dossier

e.l.f. Beauty, Inc. est une société de produits de beauté multimarques qui propose des cosmétiques et des produits de soins sans cruauté. La société propose une gamme de produits pour les yeux, tels que l'ombre à paupières, l'eyeliner, le mascara et les cils, les sourcils, l'anticerne et l'apprêt, les pinceaux et les outils, ainsi que les sets et les palettes. Elle propose des rouges à lèvres, des gloss, des crayons à lèvres et des soins pour les lèvres, ainsi que des pinceaux. La société lance ses produits sur elfcosmetics.com, et la distribution n'est généralement étendue à ses clients de détail qu'après avoir reçu la validation des consommateurs en ligne. Elle distribue ses produits par l'intermédiaire de détaillants nationaux et internationaux, ainsi que directement aux consommateurs par l'intermédiaire de ses canaux de commerce électronique. Aux États-Unis, la société vend ses produits principalement dans les grandes surfaces, les pharmacies, les magasins d'alimentation et les magasins spécialisés. Ses produits sont également vendus sur les marchés internationaux, notamment au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Allemagne. Ses marques familiales comprennent e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN, Well People et Keys Soulcare.

Secteur Détaillants autres spécialités