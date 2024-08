E-L Financial Corporation Limited est une société holding d'investissement et d'assurance basée au Canada. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux secteurs : E-L Corporate et l'Empire Vie. Le secteur E-L Corporate représente des investissements dans des actions et des titres à revenu fixe détenus directement et indirectement par l'intermédiaire de fonds communs, de sociétés d'investissement à capital fixe et d'autres sociétés d'investissement. La stratégie d'investissement consiste à accumuler de la valeur pour l'actionnaire par le biais d'une appréciation du capital à long terme et de revenus de dividendes et d'intérêts provenant de ses investissements. Le secteur de l'Empire Vie offre aux Canadiens et aux Canadiennes des produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Le secteur offre une gamme de produits d'assurance vie et de gestion de patrimoine, de régimes d'avantages sociaux et de services financiers pour répondre aux besoins des particuliers, des professionnels et des entreprises par l'entremise d'un réseau de conseillers financiers indépendants (CFI), d'agents généraux administrateurs (AGA), de cabinets de comptes nationaux et de courtiers et représentants en solutions collectives.