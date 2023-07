(Alliance News) - e-Novia Spa a annoncé jeudi que l'augmentation de capital de la nouvelle société Wearth Holding, par laquelle la société a acquis le contrôle direct de Weart Srl, a été exécutée.

En juin, en effet, a été créée Weart Holding, à laquelle ont été conférées les actions détenues dans Weart par e-Novia - à hauteur de 35% -, Guido Gioioso, à hauteur de 22%, et Giovanni Spagnoletti, à hauteur de 22%, faisant ainsi de Weart Holding la société mère de Weart.

"Cette transaction, en ligne avec la stratégie industrielle du groupe, vise d'une part à garantir le renforcement de la gouvernance en assurant l'uniformité de la direction, la stabilité et la continuité du management, et d'autre part à consolider la relation entre e-Novia et les deux cofondateurs en partageant les orientations stratégiques pour le développement de Weart", a expliqué la société.

Weart, une entreprise dérivée de l'Université de Sienne, développe des solutions portables qui numérisent le sens du toucher, permettant la perception d'objets physiques dans des environnements de réalité augmentée et virtuelle. Les dispositifs de l'entreprise sont notamment utilisés dans divers domaines, à la fois B2B et B2C : de la formation et du prototypage virtuel à la numérisation de l'expérience de vente au détail et au divertissement.

L'entreprise détient trois familles de brevets et, au 31 décembre 2022, a enregistré une valeur de production de 688 348 euros - en hausse de 28 % par rapport à 2021 - et une perte de 688 402 euros.

L'action d'e-Novia a clôturé jeudi inchangée à 6,45 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

