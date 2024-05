(Alliance News) - e-Novia Spa a annoncé mardi qu'elle clôturait 2023 avec une perte de 19,4 millions d'euros, s'aggravant par rapport à une perte de 9,8 millions d'euros en 2022, après des dépréciations et des amortissements de 12,8 millions d'euros et des dépréciations dans les participations de 1,1 million d'euros, a déclaré la société dans une note.

La valeur de production est de 16,2 millions d'euros, en hausse par rapport à 13,9 millions d'euros en 2022, avec des recettes provenant de la vente de produits et de services de 8,4 millions d'euros, contre 8,9 millions d'euros en 2022.

L'Ebitda est négatif de 6,2 millions d'euros, en amélioration par rapport à moins 10,4 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La position financière nette est une dette nette de 11,2 millions d'euros contre une dette nette de 8 millions d'euros au 30 juin 2023 et une trésorerie nette de 1,4 million d'euros en 2022.

Le conseil d'administration a également décidé de proposer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires une augmentation de capital social libéré divisible, à payer en numéraire, d'un montant maximum de 3,0 millions d'euros, à un prix minimum de 1 euro par action, prime d'émission incluse, par l'émission de nouvelles actions ordinaires de la société.

Les ressources générées, lit-on dans le communiqué de presse, "constitueront les moyens financiers à utiliser comme exigence minimale pour la mise en œuvre du plan de redressement et de relance, qui s'articulera autour des lignes stratégiques suivantes : focalisation des investissements et des activités sur les technologies de la robotique et de l'IA ; lancement d'un processus de réorganisation et d'amélioration de l'efficacité du groupe ; et renforcement de la division marketing et commerciale".

Le conseil d'administration a également approuvé la proposition, à soumettre à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, d'accorder au conseil d'administration l'autorisation d'émettre, en une ou plusieurs tranches, dans un délai de cinq ans, des obligations convertibles et/ou convertibles en actions ordinaires pour un montant total maximum de près de 5,0 millions d'euros à

à offrir en option à tous les ayants droit.

En conséquence, il est proposé d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital pour assurer le service de la conversion en émettant des actions ordinaires pour un montant maximum de près de 5,0 millions d'euros, y compris toute prime d'émission.

"L'émission de l'emprunt permettrait à la société de bénéficier de nouvelles ressources financières fonctionnelles à la continuité du règlement négocié, tel qu'envisagé par le plan de redressement et de relance, garantissant une plus grande hétérogénéité des sources de financement", a précisé la société dans la note.

L'action d'e-Novia a clôturé lundi à 6,15 euros par action.

