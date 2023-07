(Alliance News) - Les entreprises e-Novia et SIT ont annoncé lundi la création de la société Hybitat S.r.l., dont l'objectif est de créer un système innovant de production et de stockage d'hydrogène à usage résidentiel.

"L'expertise d'e-Novia en matière d'innovation technologique et l'expertise technico-industrielle de SIT dans le domaine des systèmes de chauffage et de climatisation résidentiels représentent les atouts fournis par les entreprises pour le lancement d'Hybitat dans un segment de marché à fort potentiel de croissance", peut-on lire dans la note émise par SIT.

Le conseil d'administration d'Hybitat est composé de cinq administrateurs, dont Vincenzo Russi, PDG et cofondateur d'e-Novia, et Federico de' Stefani, président et PDG de SIT.

Mario Corsi a été nommé président d'Hybitat. M. Corsi, qui est membre du conseil d'administration d'Enel depuis mai 2023, apporte à la nouvelle société une vision et une expertise exceptionnelles dans le secteur de l'énergie. Il était auparavant PDG d'ABB Italie de 2015 à 2020, société dont il a également été président du conseil d'administration.

SIT a clôturé la séance de vendredi dans le rouge de 0,6 pour cent à 3,51 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

