(Alliance News) - e-Novia Spa a annoncé que le cabinet d'audit EY Spa a publié ses rapports sur l'audit des états financiers annuels d'e-Novia et des états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2023.

Le cabinet d'audit a déclaré dans les rapports "l'incapacité d'exprimer une opinion comme l'hypothèse de continuité d'exploitation, sur la base de laquelle le rapport financier annuel 2023 a été préparé, croyant les administrateurs qu'il y a une possibilité qu'un rétablissement financier et des capitaux propres du groupe soit réalisé, reste soumis à de multiples incertitudes avec des interactions potentielles et des effets cumulatifs sur les états financiers annuels et les états financiers consolidés."

L'action e-Novia a clôturé mercredi inchangée à 6,45 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.