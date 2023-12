(Alliance News) - e-Novia Spa a annoncé vendredi que Roberto De Miranda a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration. La démission, a indiqué la société dans une note, est due à "ses opinions différentes sur la vision stratégique de la société et à sa conviction qu'il n'était pas en mesure d'agir en toute connaissance de cause sur des questions particulièrement pertinentes et complexes".

M. de Miranda, administrateur non exécutif et non indépendant, n'est membre d'aucun comité d'entreprise et détient une participation de 0,08 % dans e-Novia.

Le prix de l'action e-Novia est stable à 6,45 euros par action.

