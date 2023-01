BofA abaisse la note de Eon à 'neutre' - objectif 11 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires américaine Bank of America (BofA) a dégradé Eon d'"achat" à "neutre" et maintenu son objectif de cours à 11 euros. L'analyste Peter Bisztyga cherche des "gagnants par tous les temps" dans ses perspectives 2023 pour le secteur des services publics, présentées mardi. Il mise sur une croissance qualitative et un potentiel de résultats. Les actions d'Eon ont quitté le secteur depuis le milieu de l'année dernière, et il n'y a pas de moteur de prix. L'augmentation des coûts de refinancement des obligations freine l'évolution des bénéfices./ag/mis

