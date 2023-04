E.ON : Oddo remonte son objectif de cours

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur E.ON tout en remontant son objectif de cours de 12,5 à 13,5 euros, pointant un 'profil de croissance assorti d'une valorisation attractive avec un risque pays faible'.



Malgré un positionnement qualifié de 'résolument défensif', le bureau d'études estime que le groupe énergétique offre un profil de croissance soutenue pour les prochaines années.



Selon lui, la révision de la rémunération régulée pour la période 2024-28 ainsi que les effets de base favorables vont permettre d'engendrer une croissance de l'EBITDA moyenne de près de 6% par an (2022-27), contre 4% (2021-26) attendue précédemment.



'En cas d'accélération des investissements en vue de l'atteinte des objectifs renouvelables de 'l'Easter package', nos estimations pourraient être revues en hausse', ajoute l'analyste.



